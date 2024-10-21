В России планируют усилить контроль за нелегальными показами в кинотеатрах

Власти планируют усилить контроль за нелегальными показами в кинотеатрах, где зрителям предлагают фильмы без прокатных удостоверений. Эта практика заключается в продаже билетов на малоизвестные картины, под видом которых показываются популярные зарубежные фильмы.

С 2022 года проводятся регулярные проверки, и кинотеатры уже неоднократно штрафовались. Минкульт России имеет право составлять протоколы по двум статьям: прокат фильма без удостоверения и непредоставление информации о показах в единую систему.

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