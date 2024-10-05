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05 октября, 09:15

Культура

"Тайны души": Сергей Селин

"Тайны души": Сергей Селин

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Роль оперуполномоченного старшего лейтенанта Анатолия Дукалиса из убойного отдела питерской милиции запутала всех зрителей. Многие до сих пор думают, что Сергей Селин коренной петербуржец. Однако это не так – актер родился в Воронеже.

После этой роли в сериале "Улицы разбитых фонарей" он неоднократно надевал в кадре погоны. Играл милиционеров, военных, сотрудников спецслужб. Побывал и майором, и полковником. Но примерить мундир Кутузова в этом театральном сезоне актеру довелось впервые.

Триумфальное возвращение "Гусарской баллады" состоялось на сцене театра Российской армии. Подробнее – в программе "Тайны души".

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Программа: Тайны души
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