"Тайны души": Сергей Селин

Роль оперуполномоченного старшего лейтенанта Анатолия Дукалиса из убойного отдела питерской милиции запутала всех зрителей. Многие до сих пор думают, что Сергей Селин коренной петербуржец. Однако это не так – актер родился в Воронеже.

После этой роли в сериале "Улицы разбитых фонарей" он неоднократно надевал в кадре погоны. Играл милиционеров, военных, сотрудников спецслужб. Побывал и майором, и полковником. Но примерить мундир Кутузова в этом театральном сезоне актеру довелось впервые.

Триумфальное возвращение "Гусарской баллады" состоялось на сцене театра Российской армии. Подробнее – в программе "Тайны души".

