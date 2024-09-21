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21 сентября, 09:15

Культура

"Тайны души": Марина Яковлева

"Тайны души": Марина Яковлева

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Имя Марины Яковлевой, которая стала одной из самых востребованных актрис 80-х годов, ассоциируется у многих зрителей с добрыми и искренними картинами советского кинематографа. В актерскую профессию ее привела "внутренняя боль и желание высказаться".

Ей прекрасно удавались роли школьниц, хотя сама она была гораздо старше своих героинь. Артистка также играла преподавателей, за что работники кино в шутку называли ее "заслуженной учительницей киностудии". А число дней, которые она провела на съемках фронтовых картин, соответствует двум годам службы в армии.

Сегодня Яковлеву можно увидеть на театральной сцене в самых ярких антрепризах Москвы. В текущем сезоне актриса выступает в постановках театра Комедии.

Подробнее – в программе "Тайны души".

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