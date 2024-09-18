18 сентября, 13:45Культура
"Сити": какие картины Эрика Булатова можно увидеть в Новой Третьяковке
Команда проекта "Сити" продолжает знакомить зрителей с работами известных художников, представленных на выставках в столичных музеях. Например, картины Эрика Булатова выставлены в Новой Третьяковке.
Одна из них – холст "Тучи растут", который заставляет созерцателей задуматься, чем и как написана картина. Другое примечательное творение – "Живу – вижу". В нем художник отразил столичные крыши, в том числе купола церквей и башни Кремля.
А еще Булатов создавал иллюстрации к детским книгам в издательстве "Малыш". Подробнее – в программе "Сити".