"Сити": театральные постановки, которые стоит посмотреть в сентябре

В Московском театре Новая Опера отметили 25-летие с момента постановки на сцене театра спектакля "Травиата" Джузеппе Верди. Это история отвергнутого обществом человека, в данном случае молодой куртизанки Виолетты, желающей настоящей любви и при этом вынужденной делать выбор между материальным и духовным. Любить не за что-то, а вопреки – так можно обозначить один из ключевых смыслов, заложенных в произведение. Основную музыкально-драматическую нагрузку в спектакле взяла на себя исполнительница партии Виолетты – певица Иранэ Ибрагимли. Ближайшие показы оперы "Травиата" состоятся 3 и 4 ноября.

В Московском Художественном Театре имени Антона Павловича Чехова открыли новый 127-й сезон премьерой спектакля режиссера Николая Рощина "Самоубийца". В основе постановки одноименная пьеса советского драматурга Николая Робертовича Эрдмана. Сюжетная линия спектакля посвящена истории безработного Семена Семеновича Подсекальникова, который рассорился с собственной семьей из-за ливерной колбасы и решился на отчаянный поступок. Ближайшие показы этого спектакля состоятся 6 и 28 октября.

Спектаклем "Фигаро" в постановке режиссера Дениса Бокурадзе отпраздновали в Московском театре на Таганке юбилей – 240 лет со дня мировой премьеры одноименного спектакля, в основе которого лежит произведение "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше. Ближайшие показы спектакля "Фигаро" состоятся уже 28 и 29 сентября, а также 19 октября.

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