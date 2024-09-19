Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал, что такое "человеческий театр"

Московскому Губернскому театру в этом году исполнилось 10 лет. За 10 сезонов было поставлено более полусотни новых спектаклей, которые, по словам художественного руководителя Сергея Безрукова, говорят современным языком о вечных смыслах с каждым зрителем.

Сергей Безруков, ориентируясь на Джордеса Трейлера, который дал определение понятию "человеческий театр", пытается в своем театре показывать те самые эмоции, узнаваемые каждым человеком. Человеческий театр – это не игра, это жизнь, рассказывает народный артист РФ.

Большое интервью с Сергеем Безруковым выйдет в четверг, 19 сентября, в эфире телеканала Москва 24.