Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 12:45

Культура

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал, чем "Капитанская дочка" полезна для молодежи

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал, чем "Капитанская дочка" полезна для молодежи

Актер Евгений Миронов назвал кинопарк "Москино" подарком для кинематографистов

Худрук Губернского театра Сергей Безруков рассказал о подготовке "Капитанской дочки"

Москвичам представили культурную программу на 19 сентября

Москвичам рассказали, как провести свободное время 19 сентября

Новый театральный сезон начался в театре "Ленком Марка Захарова"

Открылся третий сезон проекта "Содружество школьных театров Москвы"

"Интервью": Анна Цуканова-Котт – о том, почему с актерами театра сложнее работать в кино

"Сити": где посмотреть картины Эрика Булатова в столице

Актриса Анна Цуканова-Котт рассказала о своем умении делать несколько дел одновременно

По словам художественного руководителя Московского Губернского театра, народного артиста России Сергея Безрукова, исторический роман Александра Пушкина "Капитанская дочка" может помочь юному зрителю что-то понять в этой жизни. Честь и долг – это те самые прописные истины, которые заложены в этом произведении, считает актер.

Безруков также рассказал, почему решил начать спектакль с конца. Артист отметил, что это было очень интересной задумкой.

Большое интервью с Сергеем Безруковым выйдет в четверг, 19 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатрвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика