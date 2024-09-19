Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал, чем "Капитанская дочка" полезна для молодежи

По словам художественного руководителя Московского Губернского театра, народного артиста России Сергея Безрукова, исторический роман Александра Пушкина "Капитанская дочка" может помочь юному зрителю что-то понять в этой жизни. Честь и долг – это те самые прописные истины, которые заложены в этом произведении, считает актер.

Безруков также рассказал, почему решил начать спектакль с конца. Артист отметил, что это было очень интересной задумкой.

Большое интервью с Сергеем Безруковым выйдет в четверг, 19 сентября, в эфире телеканала Москва 24.