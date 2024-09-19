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19 сентября, 16:45

Культура

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал, как и чем можно зацепить зрителя

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал, как и чем можно зацепить зрителя

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Народный артист РФ и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал, что единственный, по его мнению, способ зацепить зрителя – это правда.

Артист поделился, что чем подлиннее актер существует в кадре или на сцене, тем он более интересен зрителю. Потому как любое кино или постановка – это "подглядывание" за жизнью другого человека, и зритель хорошо чувствует, когда сам актер не верит в тот образ, который играет.

Большое интервью с Сергеем Безруковым выйдет в четверг, 19 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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