"Тайны души": Алина Покровская

После фильма "Офицеры" Алина Покровская стала символом женской верности. Верность – стала главным кредо актрисы и в жизни. В Театре Российской армии она служит более 60 лет. С 1962 года народная артистка РСФСР сыграла в его лучших спектаклях: драматических, комедийных и лирических.

В 2020 году Алина Покровская отпраздновала юбилей. Специально к ее 80-летию на экспериментальной сцене театра был поставлен моноспектакль "Баба голубиная". Драматург Дмитрий Минченок написал продолжение истории из кинофильма "Любовь и голуби" Владимира Меньшова. Постановка получилась настолько эмоциональной и глубокой, что она по сей день собирает полный зал и доводит публику до слез. Даже самые предвзятые зрители не могут сдержать эмоций и аплодируют актрисе стоя.

7 сентября в Театре Российской армии состоится премьера спектакля "Ретро" о главных и вечных ценностях.

Подробнее – в программе "Тайны души".