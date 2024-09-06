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06 сентября, 16:45

Город

"Сити": москвичей приглашают отметить День города на площадках столичных фестивалей

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Команда проекта "Сити" составила список локаций фестиваля "Москва 2030", на которых будут проходить мероприятия, посвященные празднованию Дню города. Например, на ВДНХ можно будет поучаствовать в мастер-классах и лекциях, а также посетить концерты. Кроме того, в Музее кино можно посмотреть новую выставку, посвященную 90-летию со дня рождения актера Анатолия Солоницына.

Кроме того, в саду "Эрмитаж" 7 сентября в течение всего дня будут идти драматические и музыкальные постановки, интерактивные спектакли, мюзиклы и концерты. А в 13:10 на большую сцену выйдут актеры труппы театра Терезы Дуровой с мюзиклом "Огниво".

Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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