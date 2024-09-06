"Сити": москвичей приглашают отметить День города на площадках столичных фестивалей

Команда проекта "Сити" составила список локаций фестиваля "Москва 2030", на которых будут проходить мероприятия, посвященные празднованию Дню города. Например, на ВДНХ можно будет поучаствовать в мастер-классах и лекциях, а также посетить концерты. Кроме того, в Музее кино можно посмотреть новую выставку, посвященную 90-летию со дня рождения актера Анатолия Солоницына.

Кроме того, в саду "Эрмитаж" 7 сентября в течение всего дня будут идти драматические и музыкальные постановки, интерактивные спектакли, мюзиклы и концерты. А в 13:10 на большую сцену выйдут актеры труппы театра Терезы Дуровой с мюзиклом "Огниво".

Подробнее – в программе "Сити".