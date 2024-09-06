"Мой район. Новости": беспилотный трамвай в тестовом режиме начал перевозить пассажиров

Беспилотный трамвай в тестовом режиме начал перевозить первых пассажиров. Стартовал второй этап испытаний инновационного транспорта. Он оборудован системой, которая полностью контролирует движение. Благодаря машинному зрению трамвай сможет сам двигаться по маршруту, делать остановку и открывать двери. За его действиями в кабине следит водитель.

Модель "Львенок-Москва" курсирует по маршруту № 10. На нем жители смогут доехать от метро "Щукинская" до улицы Кулакова и обратно. Полностью перевести трамвай на беспилотный режим в столице планируют уже в следующем году.

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