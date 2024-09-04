Психолог Софья Сулим рассказала о минусах "гроботерапии"

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"Гроботерапия" небезопасна для психики и способна вызвать бессознательные фобии у человека. Такую оценка тренду на имитацию собственных похорон дала кандидат психологических наук Софья Сулим в разговоре с Агентством "Москва".

По словам Сулим, "гроботерапия" не имеет никакого отношения к настоящей терапии, это, напротив, довольно неэкологичная практика.

"Такие практики могут спровоцировать разные реакции у человека, а результат никак не гарантирован. Есть вероятность, что такой способ может повысить уровень тревожности, спровоцировать бессознательные фобии", – отметила психолог.

Она также считает, что тренд на имитацию своих похорон вызван не желанием решить ментальные проблемы, а стремлением отдельных людей выделиться и получить острые ощущения.

"Это коммерческий ход на основе потребности работы со стрессом, поисков смысла жизни, поисков себя. В этом есть некая модность, эксклюзивность, потребность в нарциссическом выделении себя", – подчеркнула Сулим.

При этом психолог не исключает, что некоторые люди все же могут чувствовать эффект от подобной терапии по принципу плацебо.

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