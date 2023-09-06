Психолог рассказала, почему возникает прокрастинация

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Прокрастинация – постоянное откладывание важных дел, приводящее к дискомфорту и стрессу. О том, как ее преодолеть и почему она появляется, рассказала психолог Наталья Наумова, сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт считает, что поводы для прокрастинации могут быть как значительные, так и мелкие.

"У такого человека есть стойкое убеждение в том, что свои цели он осуществит в далеком будущем. Да и в принципе подобные личности считают, что самое лучшее их ждет впереди, а не здесь и сейчас", – рассказала психолог.

По ее словам, прокрастинирующие люди верят в лучшую жизнь после переезда в другую страну, женитьбы, развода, перехода на другую работу. Однако такие персоны ничего для этого не предпринимают. Это поведение характерно для людей, которые все оттягивают. У прокрастинатора есть множество причин для отмены нужной и важной рабочей рутины. Например, он может прервать работу ради кофе или общения с приятелем. После этого человек опять придумает другое занятие вместо чего-то важного.

"Так будет продолжаться, пока он не осознает, что рабочий день прошел, а у него накопилась куча долгов, с которыми он не успеет разделаться даже до следующего утра", – добавила эксперт.

Наумова сказала, что прокрастинатор начинает работать только после того, как себя поругает. Однако качество выполненной работы оставляет желать лучшего. Удивительно то, что потраченное время не на работу уходит на другую деятельность, но не на отдых. То есть прокрастинатор при этих действиях так же напряжен, как и во время работы.

Психолог назвала главные причины такого поведения:

неуверенность в том, что потраченные силы принесут нужный результат;

перфекционизм, который заставляет человека ждать идеального момента для того, чтобы приступить к работе;

ценность выполняемой работы: если вы не верите, что ваш труд принесет пользу или высокий заработок, то желание делать что-либо быстро теряется.

Также Наумова дала рекомендации по борьбе с прокрастинацией. По ее словам, сначала надо понять причину прокрастинации. Для этого необходимо расставить приоритеты по каждой сфере жизни, расписать план и время реализации по каждому пункту. Далее необходимо отфильтровать ненужные дела. Наумова посоветовала понять, что человек хочет от жизни и чем действительно хочет заниматься.

Психолог сказала, что нужно распределить задачи. Когда все запланировано, проще выполнять работу, так как есть условный сценарий. Кроме того, нужно составить список дел и обозначить дедлайны.

Ранее психолог Анна Девяткина рассказала, что лень может возникнуть у человека на фоне депрессии, в некоторых случаях отсутствие желания трудиться можно объяснить физиологией. Она отметила, что лень представляет собой нехватку энергии, когда человек не готов делать что-либо.

Также Девяткина поделилась, с чем может быть связана прокрастинация – желание откладывать дела на потом. По ее словам, подобное можно объяснить отсутствием мотивации.



"Деньги 24": прокрастинация в финансовой сфере