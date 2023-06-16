Опрос показал, что российские дизайнеры и юристы чаще всего называли себя склонными к лени

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Ленивыми чаще всего называют себя граждане, работающие дизайнерами, юристами и системными администраторами, а врачи, учителя, экономисты и маркетологи признаются в этом намного реже. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованиям, 18% граждан РФ считают себя ленивыми, в то время как 78% опрошенных не считают себя таковыми. При этом мужчины (22%) признаются в присутствии данного качества намного чаще женщин (15%).

Аналитики отметили, что среди молодых людей в возрасте до 24 лет о лени говорил каждый восьмой (13%), о желании меньше работать говорил каждый четвертый опрошенный в возрасте от 45 лет (24%).

Среди работников различных отраслей о склонности к лени чаще заявляли дизайнеры (30%), юристы (27%) и системные администраторы (27%). Согласно опросу, в своем нежелании много работать также признавались медсестры и менеджеры по работе с клиентами (по 24%).

По словам исследователей, среди профессий с наибольшим количеством ленивых граждан можно выделить логистов, программистов, инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих (по 22% каждая категория), главных бухгалтеров и менеджеров по закупкам (по 21%). Реже бездельниками себя называли врачи (13%), экономисты (15%) и маркетологи (15%).

За прошедшие семь лет меньше тех, кто признается в желании больше отдыхать, стало среди врачей – минус 12 процентных пунктов, программистов – минус 11 процентных пунктов и менеджеров по маркетингу – минус 10 процентных пунктов, указано в опросе.

Ранее сообщалось, что 77% россиян поддержали идею комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, который предложил сократить рабочую неделю до 36 часов. Только 16% опрошенных высказались против.

Среди респондентов, которые выступили за инициативу, оказалось больше женщин (80%), доля мужчин составила 75%. Женщины заявили, что будут успевать выполнять работу за 36 часов.



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