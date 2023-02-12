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08:30

Общество

Психолог перечислила ежедневные привычки, разрушающие мозг

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Постоянное использование гаджетов, недосып и неправильное чтение книг могут ослабить мозг и сделать человека легкой добычей для манипуляторов. Об этом Москве 24 рассказала кандидат психологических наук, медицинский психолог ЦКБ управления делами президента РФ Галина Ткаченко.

"После скроллинга (просматривание. – Прим. ред.) социальных сетей и постоянного просмотра смешных видео к нам поступает очень некачественная информация. Мозг фактически начинает лениться, он не усваивает нужного и полезного. Психологи называют такую информацию "интеллектуальным фастфудом", – объяснила Ткаченко.

По словам эксперта, смотреть ролики и ленты соцсетей можно, но не часто. Иначе при чтении статьи или книги станет сложнее получать полезные знания.

Вторая привычка, от которой страдает мозг, – проблемы со сном.

Сомнологи смогли доказать, что, если человек хронически недосыпает, страдают префронтальные зоны мозга, которые располагаются в лобных долях. А здесь находится центр управления контроля и программирования поведения. В результате снижается аналитическая деятельность, очень сильно страдает критическое мышление.
Галина Ткаченко
кандидат психологических наук, медицинский психолог ЦКБ управления делами президента РФ

Также мозгу не идет на пользу неправильное чтение книг. По мнению эксперта, нельзя одновременно уделять внимание сразу нескольким произведениям, так как в этом случае невозможно уловить посыл текста. "Мозг находится в раздрае из-за огромного количества информации. Причем она совершенно бессмысленная и не полезная, потому что человек не понимает сути прочитанного", – объяснила специалист в интервью программе "Доктор 24".

В результате мозг перегревается и отключается, а вместе с тем пропадает критическое мышление. Это приводит к тому, что риск стать жертвой манипуляций возрастает, предупредила Ткаченко.

"Если человек не постигает что-то, не учит, на место незаполненной ниши приходит интеллектуальный хлам с различными ложными стереотипами. Так он очень быстро становится жертвой манипуляторов. Чем больше межнейронных связей образуется, тем крепче головной мозг", – заключила психолог.

Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, о чем может говорить нарушение сна. По словам специалиста, это симптом тревожно-депрессивных расстройств. Они могут выразиться в затрудненном засыпании или в пробуждении задолго до будильника.

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