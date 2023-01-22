Невролог рекомендовала постоянно учиться для профилактики деменции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-невролог Татьяна Щербакова дала несколько советов о том, как можно снизить риск развития деменции. Об этом пишет "Газета.ру".

Эксперт рекомендовала россиянам заниматься спортом, поддерживать нормальную массу тела, а также постоянно учиться.

Специалист посоветовала проводить диагностику и коррекцию:

артериальной гипертензии;

сахарного диабета;

обмена холестерина;

депрессии.

Щербакова также напомнила о необходимости соблюдать нормальный режим сна.

Ранее психолог опровергла влияние кроссвордов на процесс предотвращения болезни Альцгеймера. По ее словам, проведенные исследования не показали существенного влияния кроссвордов на отсроченное начало или лечение когнитивных нарушений.

Однако эксперт подчеркнула, что хоть разгадывание кроссвордов не поможет излечить болезни мозга, у человека, который систематически решает интеллектуальные головоломки, развиваются познавательные способности, увеличивается словарный запас и улучшается правописание.

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