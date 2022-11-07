Психолог опровергла влияние кроссвордов на процесс предотвращения болезни Альцгеймера

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Медицинское сообщество десятилетиями ищет методы профилактики и потенциального обращения вспять возрастных снижений когнитивных функций, рассказала психолог Елена Костюк, пишет "Газета.ру".

Она уточнила, что с этой целью в разное время было проведено множество исследований. В том числе ученые пытались найти связь между разгадыванием кроссвордов и предотвращением или отсрочкой развития болезни Альцгеймера и деменции.

"Исследование старения в Бронксе показало, что у людей, активно разгадывающих кроссворды, заболевание задерживалось в среднем на 2,54 года. Однако более поздние исследования не показали существенного влияния на отсроченное начало или лечение когнитивных нарушений", – отметила психолог и добавила, что один из экспериментов, практически идентичный исследованию старения в Бронксе, показал, что разгадывание кроссвордов или решение судоку не влияли на когнитивные функции.

Эксперт подчеркнула, что хоть разгадывание кроссвордов не поможет излечить болезни мозга, у человека, который систематически решает интеллектуальные головоломки, развиваются познавательные способности, увеличивается словарный запас и улучшается правописание.

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