Психолог рассказал, как развить самодисциплину

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Самодисциплину можно развить с помощью нескольких видов деятельности, рассказал завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ имени Ломоносова, академик РАО Александр Веракса. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, тело – это первое, что человек начинает контролировать.

"В игровых видах спорта очень хорошо развивается саморегуляция, так как они предполагают умение управлять своим поведением и координировать его с поведением других для достижения общей цели", – объяснил Веракса.

Психолог отметил, что для развития саморегуляции у ребенка родитель должен уделять время как игровой деятельности, так и традиционным видам досуга, таким как совместное чтение.

"Взрослым же нужно включаться в различные виды деятельности, которые предполагают рефлексивное отношение, предполагают переключение между ситуациями и необходимость действий по правилам", – пояснил Веракса.

По его словам, развить умение управлять своим поведением можно с помощью книг, посещения выставок и театров.

Ранее сотрудник Федерального научного центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова рассказала, как заставить себя заниматься спортом.

Она подчеркнула, что занятия спортом прежде всего нацелены именно на здоровье человека. На это и должна быть направлена мотивация категории лиц, которые не могут заставить себя заняться спортом.

Тиунова отметила, что для того, чтобы привести себя в порядок, необходимы ежедневные упражнения.



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