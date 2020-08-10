Эксперт рассказала о способах заставить себя заниматься спортом

Фото: depositphotos/Xalanx

Сотрудник Федерального научного центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова рассказала, как заставить себя заниматься спортом. Она сообщила, что для этого существуют несколько мотивирующих приемов.

Она подчеркнула, что занятия спортом прежде всего нацелены именно на здоровье человека. На это и должна быть направлена мотивация категории лиц, которые не могут заставить себя заняться спортом. Тиунова отметила, что для того, чтобы привести себя в порядок, необходимы ежедневные упражнения.

Эксперт рассказала, что в первую очередь необходимо начать с тех нагрузок, которые в настоящий момент посильны для желающего заняться спорт. Затем, по словам Тиуновой, их нужно плавно увеличивать.

Она отметила, что одним из вариантов мотивации является метод таблицы. Эксперт предлагает сделать табличку из трех строчек, в которые входят дата, описание упражнения и объем нагрузки.

"Появление в этой таблице пробелов и любой пустоты является немым укором для того, кто решил целенаправленно заниматься спортом. Простая табличка способствует повышению самодисциплины", – рассказала Тиунова в эфире радио Sputnik.

Также она предложила воспользоваться календарным методом. Он заключается в том, что человек закладывается на регулярные занятия спортом в течение недели. После этого он может позволить себе прекратить.

По словам Тиуновой, данная установка чаще всего срабатывает, поскольку по прошествии недели люди уже хотят продолжать заниматься спортом.

"Можно втянуться. Это очень полезно и, безусловно, оправдывает то время, которое потрачено на такую физическую подготовку", – подчеркнула Тиунова.

8 августа в России отпраздновали день спортсменов и работников сферы физической культуры. Перечисленных категорий лиц с профессиональным праздником поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что спортсмены и работники сферы физической культуры выполняют востребованную и благородную миссию.