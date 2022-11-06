Врач объяснила, чем опасно профессиональное выгорание

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Постоянный стресс на работе приводит к профессиональному выгоранию, которое чревато депрессией, хроническими заболеваниями и другими проблемами. Об этом в беседе с RT рассказала врач общей практики Елена Горина.

"Многие до сих пор недооценивают опасность выгорания на работе... <...> Однако врачи на международном уровне признали выгорание синдромом, который угрожает здоровью – не только психическому, но и физическому", – подчеркивает специалист.

Она объяснила, что выгорание приводит к эмоциональному и физическому истощению. Человек начинает испытывать негативные эмоции по отношению к работе, пытается от нее отстраниться. Игнорирование проблемы приводит к тому, что на нее начинает реагировать организм: возникает бессонница, появляются головные боли и постоянная усталость, падает аппетит.

Если ничего не предпринимать, то в конечном итоге это выльется в снижение иммунитета. Не исключено, что у человека обострятся хронические болезни, возникнут проблемы с ЖКТ. Также при выгорании есть риск впасть в зависимость от сигарет и алкоголя, которые только усугубят негативное влияние на организм.

Ранее психолог Евгений Идзиковский в качестве способа борьбы с выгоранием рекомендовал научиться разделять работу и личную жизнь. Кроме того, он посоветовал наладить режим сна и отдыха.



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