Психологи объяснили, почему у людей с высоким IQ здоровье лучше

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Психологи из Венского университета установили, что за уровень IQ и качество здоровья отвечают одни и те же гены. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опубликованное исследование.

Ученым ранее удалось выяснить, что чем выше уровень IQ у человека, тем лучше его здоровье. Однако причины этого изучены не были.

Чтобы установить эту взаимосвязь психологи проанализировали данные 13-летнего исследования, в которых содержались данные о когнитивном, физическом и психологическом состоянии 11 тысяч добровольцев старше 50 лет.

Оказалось, что связь можно объяснить генами. Исследователи отметили, что планируют проверить эту теорию в будущих работах.

Ранее ученые выяснили, что риск развития деменции выше у людей, которые полностью решили отказаться от алкоголя. В эксперимент были включены 24,5 тысячи человек. Люди, которые пили алкогольные напитки умеренно или часто, имели более низкий риск развития подобного недуга.

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