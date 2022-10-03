Ученые выяснили, что отказ от алкоголя повышает риск деменции

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Риск развития деменции выше у тех, кто полностью решил отказаться от алкоголя. Об этом сообщает журнал Addiction со ссылкой на анализ, который проводился в Университете Нового Южного Уэльса.

Ученые просмотрели данные 15 эпидемиологических исследований о взаимосвязи между уровнем потребления алкоголя и деменцией. В эксперимент были включены 24,5 тысячи человек. Выяснилось, что риск появления деменции был самым высоким у тех, кто не употребляет алкоголь. Люди, которые пили такие напитки умеренно или часто, в сравнении имели более низкий риск развития подобного недуга.

Отмечается, что шанс возникновения деменции не зависел от количества употребляемого алкоголя.

Ранее заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Депздрава Валентин Скрябин заявил, что пожилые люди, употребляющие алкоголь, подвержены риску возникновения безболевого инфаркта миокарда. Кроме того, лекарства, которые представители старшего поколения могут принимать из-за хронических заболеваний, чаще всего плохо сочетаются с подобными напитками.

Помимо этого, психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредил, что употребление алкоголя способствует появлению или усилению симптомов тревожного, депрессивного и других ментальных расстройств.

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