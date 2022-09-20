Названа новая причина раннего развития болезни Альцгеймера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ранняя болезнь Альцгеймера связана с инфекционными заболеваниями, сообщает "Газета.ру".
Ученые из Каролинского университета Стокгольма и Колумбийского университета из США проанализировали распространенность нейродегенеративных заболеваний у 400 тысяч человек, которые в молодом возрасте переболели острыми инфекциями.
В ходе исследования выяснилось, что риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона связан с инфекциями, которые люди переносили за 5–20 лет до их выявления.
Согласно результатам анализа, доля пациентов с болезнью Альцгеймера до 60 лет, перенесших инфекцию в раннем возрасте, в 1,93 раза превышала контрольную группу, в то время как доля с болезнью Паркинсона – в 1,29 раза.
При острых инфекциях до 40 лет риски двух неврологических заболеваний увеличивались в 1,86 и 1,2 раза соответственно.
Как пояснили авторы исследования, данный факт связан с воспалением в центральной нервной системы, в результате чего ухудшается микроциркуляция в ЦНС, что и приводит к развитию когнитивного дефицита.
Ученые также отметили возможность возникновения пандемии деменции в будущем. По их словам, она станет следствием пандемии коронавируса.
Ранее специалисты Научно-исследовательского института жирных кислот в США выявили связь между уровнем жирных кислот в организме и риском развития болезни Альцгеймера.
Эксперты выяснили, что у людей с высоким уровнем жирных кислот в организме риск развития болезни Альцгеймера снижен в 1,5 раза.
В США одобрили лекарство от болезни Альцгеймера
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: