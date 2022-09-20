Названа новая причина раннего развития болезни Альцгеймера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ранняя болезнь Альцгеймера связана с инфекционными заболеваниями, сообщает "Газета.ру".

Ученые из Каролинского университета Стокгольма и Колумбийского университета из США проанализировали распространенность нейродегенеративных заболеваний у 400 тысяч человек, которые в молодом возрасте переболели острыми инфекциями.

В ходе исследования выяснилось, что риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона связан с инфекциями, которые люди переносили за 5–20 лет до их выявления.

Согласно результатам анализа, доля пациентов с болезнью Альцгеймера до 60 лет, перенесших инфекцию в раннем возрасте, в 1,93 раза превышала контрольную группу, в то время как доля с болезнью Паркинсона – в 1,29 раза.

При острых инфекциях до 40 лет риски двух неврологических заболеваний увеличивались в 1,86 и 1,2 раза соответственно.

Как пояснили авторы исследования, данный факт связан с воспалением в центральной нервной системы, в результате чего ухудшается микроциркуляция в ЦНС, что и приводит к развитию когнитивного дефицита.

Ученые также отметили возможность возникновения пандемии деменции в будущем. По их словам, она станет следствием пандемии коронавируса.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института жирных кислот в США выявили связь между уровнем жирных кислот в организме и риском развития болезни Альцгеймера.

Эксперты выяснили, что у людей с высоким уровнем жирных кислот в организме риск развития болезни Альцгеймера снижен в 1,5 раза.

