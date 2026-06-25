"Автодом" подал иск против BMW на 25 миллиардов рублей

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Автомобильный холдинг "Автодом" подал иск против компании BMW. Претензия поступила в Арбитражный суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.

Согласно документам, ответчиками выступают сразу несколько организаций. Среди них ООО "БМВ БАНК", ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ", BMW OSTERREICH HOLDING GMBH и BMW FAHRZEUGTECHNIK GMBH. Общая сумма исковых требований составляет 25 миллиардов рублей.

Ранее СМИ писали, что BMW запретила продажу автомобилей в России и начала препятствовать несанкционированному экспорту. Подобные меры также приняли Mercedes-Benz и Volkswagen.

Как пояснил представитель BMW, автопроизводитель велел китайскому розничному представителю "категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию". При этом в случае если автомобили попадут в страну по "серым" схемам, то это произойдет "вне сферы влияния" компании и "против ее воли".

