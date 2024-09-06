Дрессировку служебных собак можно увидеть в заключительные дни "Москвы 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Гости заключительных дней форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут увидеть дрессировку служебных собак. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи, посетившие площадку в парке искусств "Музеон" 7 и 8 сентября, узнают, как собаки пробуют свои силы в серфинге, а также смогут принять участие в различных мастер-классах и посетить концерт.



Показательные выступления кинологической службы МВД РФ "Щенячий патруль" пройдут 8 сентября в 16:00 на площадке "Питомцы в Москве". Горожане увидят, как трехмесячные щенки ищут спрятанные предметы, занимаются на тренажерах, а также выполняют различные команды. Эксперты, в свою очередь, расскажут о секретах их воспитания и тренировок.

Для остальных граждан 7 и 8 сентября с 09:00 до 22:00 есть возможность посетить чемпионат по серфингу на искусственной волне. В мероприятии примут участие более 80 профессиональных серферов. С 12:00 до 21:00 7 сентября и с 12:00 до 20:00 8 сентября пройдут командные игры "Квиз-арена", где можно попробовать ответить на вопросы известных викторин. В это же время на площадке "Мотомастерской" каждый час будут организованы мастер-классы по тюнингу и ремонту двухколесного транспорта.

Кроме того, 7-го числа с 12:00 до 13:00 для гостей парка выступит московская кавер-группа "ШоуROOM", до 14:00 Александр Усольцев расскажет об известных зданиях столицы. Одновременно в этот час начнется основная музыкальная программа, которую откроют кубинские музыканты Su son del son и Эдуардо Бреффа. В 15:00 гостей ждут Moscow City Jazz Band, в 16:00 – джазовые песни Артура Лорана, в 17:00 – блюз-банд Сергея Пахомова, а в 18:00 выступит скрипачка Анна Чекасина. Большой концерт начнется в 19:30, одним из участников которого станет оркестр "Околобаха".

Мероприятия в рамках форума пройдут и на Северном и Южном речных вокзалах. Здесь на постоянной основе организуют кинопоказы, мастер-классы, бесплатные спортивные тренировки и многое другое. Мероприятия в рамках "Москвы 2030" проходят с 12:00 7 сентября.

