"Тайны души": Анатолий Журавлев

В середине 90-х на экраны страны вышел фильм Дмитрия Астрахана "Все будет хорошо". Главную роль – молодого десантника Николая – сыграл Анатолий Журавлев. Актер отметил в этом году свой 60-летний юбилей. За его плечами работы в картинах, которые сегодня называют культовыми.

В текущем театральном сезоне судьба вновь свела Анатолия Журавлева с Дмитрием Астраханом, теперь уже не просто режиссером, а художественным руководителем Театра на Трубной. В спектакле "Чужой ребенок" Анатолий Журавлев вышел на сцену известного всем театра на Неглинной улице. Это история о том, как одна новость перевернула все с ног на голову.

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