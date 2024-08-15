"Сити": медиавыставка светящихся инсталляций разместилась в парке "Зарядье"

В столице продолжается масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Он посвящен цифровым технологиям, новейшим достижениям Москвы в самых разных сферах, в том числе и в искусстве.

В парке "Зарядье" разместилась медиавыставка, состоящая из 20 светящихся инсталляций. Все работы сделаны цифровыми художниками и специалистами по саунд-дизайну из восьми стран. Есть как технологичные, так и выполненные из природных материалов арт-объекты.

Куда еще можно сходить в столице? Подробнее – в программе "Сити".

