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15 августа, 16:45

Город

"Сити": медиавыставка светящихся инсталляций разместилась в парке "Зарядье"

"Сити": медиавыставка светящихся инсталляций разместилась в парке "Зарядье"

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В столице продолжается масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Он посвящен цифровым технологиям, новейшим достижениям Москвы в самых разных сферах, в том числе и в искусстве.

В парке "Зарядье" разместилась медиавыставка, состоящая из 20 светящихся инсталляций. Все работы сделаны цифровыми художниками и специалистами по саунд-дизайну из восьми стран. Есть как технологичные, так и выполненные из природных материалов арт-объекты.

Куда еще можно сходить в столице? Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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городвыставкивидеоКсения ЧепенкоЕкатерина Ефимцева
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