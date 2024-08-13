Более 500 тыс человек посетили столичный фестиваль "Театральный бульвар"

Бесплатные спектакли, мастер-классы и представления под открытым небом можно посетить на столичном фестивале "Театральный бульвар". Почти за месяц с начала открытия его посетили более 500 тысяч человек.

Формат фестиваля оказался востребованным, поэтому его решили продлить до конца лета. Теперь уличные спектакли будет проходить с пятницы по воскресенье на самых популярных площадках.

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