13 августа, 07:30Город
Более 500 тыс человек посетили столичный фестиваль "Театральный бульвар"
Бесплатные спектакли, мастер-классы и представления под открытым небом можно посетить на столичном фестивале "Театральный бульвар". Почти за месяц с начала открытия его посетили более 500 тысяч человек.
Формат фестиваля оказался востребованным, поэтому его решили продлить до конца лета. Теперь уличные спектакли будет проходить с пятницы по воскресенье на самых популярных площадках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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