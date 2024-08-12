Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

12 августа, 14:45

Общество

Новости часа: Собянин и Чернышенко осмотрели новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: Собянин и Чернышенко осмотрели новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: новые корпуса МГТУ им Баумана откроются в сентябре

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ им Баумана

Собянин: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Новости часа: "Технополис "Москва" стал крупнейшим центром разработок роботов

Собянин: свыше тысячи объектов социнфраструктуры возвели в Москве с 2011 года

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что здания Центрального кластера в МГТУ имени Баумана объединили куполом. Мэр Москвы осмотрел итоги строительства с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

В столице продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области, передает портал мэра и правительства Москвы.

В Москве началась добровольная аттестация водителей, таковы данные Дептранса.

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