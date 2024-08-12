Новости часа: Собянин и Чернышенко осмотрели новые корпуса МГТУ им. Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что здания Центрального кластера в МГТУ имени Баумана объединили куполом. Мэр Москвы осмотрел итоги строительства с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

В столице продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области, передает портал мэра и правительства Москвы.

В Москве началась добровольная аттестация водителей, таковы данные Дептранса.