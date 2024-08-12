Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 17:15

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Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ имени Баумана

Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ имени Баумана

Собянин: число документов и сервисов приложения "Мой id" выросло в 1,5 раза

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Новости часа: Собянин и Чернышенко осмотрели новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: новые корпуса МГТУ им Баумана откроются в сентябре

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ им Баумана

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С сентября в МГТУ имени Баумана открывают корпуса с новым оборудованием, лабораториями и всем необходимым для того, чтобы получать практические знания. На 50 тысячах квадратных метрах разместят инновационный хаб, конгресс-центр, научные кластеры и Федеральный испытательный центр.

По словам Сергея Собянина, завершение строительства новых корпусов – финальный шаг в глобальном обновлении МГТУ имени Баумана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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