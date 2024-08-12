Собянин: завершается масштабный проект – создание кластера МГТУ имени Баумана

С сентября в МГТУ имени Баумана открывают корпуса с новым оборудованием, лабораториями и всем необходимым для того, чтобы получать практические знания. На 50 тысячах квадратных метрах разместят инновационный хаб, конгресс-центр, научные кластеры и Федеральный испытательный центр.

По словам Сергея Собянина, завершение строительства новых корпусов – финальный шаг в глобальном обновлении МГТУ имени Баумана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.