Горожане могут провести свои мероприятия в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы могут провести свои мероприятия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на любой из более чем 600 площадок. Об этом пишет портал мэра и правительства города.

Как пояснил зампредседателя комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов, на площадках фестиваля можно организовать более 40 типов мероприятий.

"Для творческих мастер-классов подойдут шале, для концертов – сцены, а для спортивных событий – набережные. Сервис аренды позволяет горожанам заявить о себе, найти партнеров и единомышленников, а для организаторов фестиваля – это возможность узнать, какие мероприятия предпочитают москвичи и что им интересно", – сказал Нурмуханов.

Арендовать площадку могут НКО, юридические лица и ИП в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также жители города старше 18 лет. Для этого нужно иметь полную учетную запись на mos.ru и зарегистрироваться в проекте. После желающие смогут выбрать расположение места, указать желаемую площадь и вместимость площадки, а также описать запланированное мероприятие и придумать ему название для анонса.

Заявка рассматривается в течение двух дней, после чего пользователям направят подтверждение на электронную почту. Полученные данные необходимо распечатать или сохранить на смартфон, чтобы показать непосредственно на месте. Также с собой нужно взять паспорт.

Организаторы добавили, что на площадках дежурят администраторы, которые помогут сориентироваться на месте и настроить оборудование. Кроме того, работает горячая линия: +7 (499) 530-08-14.

Отмечается, что за два месяца лета уже прошло более 40 тысяч мероприятий. К примеру, инструктор по направлению "Звуковой цигун: восемь основ" Роман Голубицкий присоединился к сервису бронирования фестиваля в начале июня.

"Мне приглянулась крытая зона для тренировок в парке искусств "Музеон". У нее удобное расположение, и она оснащена всем необходимым: навесом от солнца, безопасным напольным покрытием, звуковым оборудованием. Есть даже коврики для йоги", – сказал Голубицкий.

Он арендовал площадку на все лето. Занятия инструктор проводит с 08:00 до 10:00 по понедельникам, средам и пятницам.

При этом забронировать площадки можно и для разовых событий. В начале июля на сцене возле Лужнецкой набережной состоялся большой кей-поп-концерт, который собрал более 700 зрителей.

"Мероприятие вышло ярким и масштабным, за что я благодарен своей команде, организаторам фестиваля и менеджерам площадки. У нас в городе много талантливых предпринимателей и горожан, готовых делиться своим творчеством с другими. А фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" дает для этого все возможности", – рассказал директор автономной некоммерческой организации "Молодежное движение корейцев в городе Москве" Павел Пай.

В начале сентября он вместе с коллегами планирует провести еще одно такое мероприятие.

Виолончелист Эдгар Саргсян при этом за один летний месяц провел уже восемь сольных концертов.

"Мой первый концерт прошел на сцене возле 4-го Каменского пруда на ВДНХ, затем я выступал в парках "Митино", "Куркино", Бабушкинском парке и других. Каждый выход для меня – невероятный опыт, который мало где можно получить", – поделился виолончелист.

Он собирает до 100 человек, в программе Саргсяна – классическая музыка, мировые хиты и саундтреки.

Столичные НКО также проведут мастер-классы в рамках городских фестивалей. К настоящему моменту участие в фестивале приняли более 115 НКО, действующих в Москве. Всего они организовали свыше 400 мероприятий.