Новая экскурсия на ретротрамвае пройдет 16 августа

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Желающих приглашают на вечернюю экскурсию на ретротрамвае "Татра Т2", которая состоится 16 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Сейчас трамвай является современным и эффективным видом транспорта, отметил заммэра Максим Ликсутов.

"Мы развиваем его по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Не забываем о легендарном трамвае "Татра Т2" – с начала года он уже 6 раз выезжал для проведения экскурсий", – говорится в публикации.

Об условиях участия в экскурсии можно узнать по ссылке.

В Москве продолжается реконструкция трамвайного депо имени Апакова, она завершена на 75%. После открытия депо станет самым современным в городе и будет обслуживать маршруты в центре, на юге и юго-западе столицы.

В рамках работ планируется расширить проезд, проложить новые пути, заменить кабельные линии и установить современные станки для обточки колес трамвая.

