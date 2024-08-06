06 августа, 14:32Транспорт
Новая экскурсия на ретротрамвае пройдет 16 августа
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Желающих приглашают на вечернюю экскурсию на ретротрамвае "Татра Т2", которая состоится 16 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Сейчас трамвай является современным и эффективным видом транспорта, отметил заммэра Максим Ликсутов.
"Мы развиваем его по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Не забываем о легендарном трамвае "Татра Т2" – с начала года он уже 6 раз выезжал для проведения экскурсий", – говорится в публикации.
Об условиях участия в экскурсии можно узнать по ссылке.
В Москве продолжается реконструкция трамвайного депо имени Апакова, она завершена на 75%. После открытия депо станет самым современным в городе и будет обслуживать маршруты в центре, на юге и юго-западе столицы.
В рамках работ планируется расширить проезд, проложить новые пути, заменить кабельные линии и установить современные станки для обточки колес трамвая.
Трамвайному депо имени Апакова исполнилось 115 лет