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31 июля, 07:45

Общество

В Минобрнауки РФ предложили строить доступное съемное жилье для студентов

В Минобрнауки РФ предложили строить доступное съемное жилье для студентов

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В министерстве образования и науки России предложили строить отдельные дома, в которых студенты смогут дешево снимать квартиры. При этом располагаться они будут в непосредственной поблизости от образовательных учреждений.

При этом глава ведомства Валерий Фальков заявил, что традиционные общежития нужно предоставлять только малоимущим студентам и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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