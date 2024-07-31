31 июля, 07:45Общество
В Минобрнауки РФ предложили строить доступное съемное жилье для студентов
В министерстве образования и науки России предложили строить отдельные дома, в которых студенты смогут дешево снимать квартиры. При этом располагаться они будут в непосредственной поблизости от образовательных учреждений.
При этом глава ведомства Валерий Фальков заявил, что традиционные общежития нужно предоставлять только малоимущим студентам и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.