Ветераны войны в Афганистане из ЗАО станут наставниками в проектах Родиона Газманова

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Ветераны войны в Афганистане из Западного административного округа столицы станут наставниками в общественных проектах члена общественного совета ЗАО, музыканта и продюсера Родиона Газманова. Об этом он сообщил по итогам состоявшейся в районе Тропарево-Никулино встречи с членами общества ветеранов и инвалидов локальных войн и военных конфликтов.

"Ветеранские организации играют особую роль в жизни нашего общества – занимаются патриотическим воспитанием молодежи, поддерживают своих сослуживцев и их семьи, помогают пенсионерам и людям с инвалидностью. Они объединяют вокруг себя тех, кому небезразлична судьба страны, Москвы, родного района. Важно привлекать ветеранов в качестве старших наставников и советников при реализации общественно значимых проектов и инициатив", – прокомментировал итоги встречи Газманов.

В ходе общения бывшие участники боевых конфликтов рассказали об общественных проектах, которые сейчас реализует их организация – ветераны активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, проводят "уроки мужества" для школьников и студентов.

Как и инициативные жители района Тропарево-Никулино, они обозначили проблемы, к которым нужно привлечь дополнительное внимание. По мнению ветеранов, в том числе необходимо пристальнее следить за качеством работы коммунальных служб. Кроме того, были озвучены инициативы по благоустройству, а также мерам поддержки пенсионеров и участников специальной военной операции. Газманов обратился к участникам встречи с предложением поделиться опытом с членами общественного совета ЗАО и волонтерами.

Ранее в центре творческого развития "Радость" прошли занятия по начальной военной подготовке. Их провела директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова. Мероприятие "Авангард в школе" проводилось для участников летней смены детского лагеря центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества "Радость". Детей учили оказывать первую медицинскую помощь, азам огневой подготовки, робототехнике.

