Директор "Авангарда" Борисова провела занятия для детей по начальной военной подготовке

Фото: Агентство "Москва"/Юрий Гушан

Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова вместе с командой центра провели занятия по начальной военной подготовке в центре творческого развития "Радость", передает корреспондент Агентства "Москва".

"День прошел интересно, наши юные ученики приобрели важные навыки, которые им пригодятся в реальной жизни, а мы зарядились от них позитивной энергией и в очередной раз хотим сказать, что время, проведенное с детьми, бесценно", – отметила Борисова.

Мероприятие "Авангард в школе" проводилось для участников летней смены детского лагеря центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества "Радость". Детей учили оказывать первую медицинскую помощь, азам огневой подготовки, робототехнике.

Ранее Борисова рассказала об открывшейся фотовыставке "Уроки безопасности: вчера, сегодня, завтра", посвященной истории развития начальной военной подготовки в России в течение последних 100 лет. Ее целью стало воспитание у молодежи патриотических чувств и гордости за свою страну, которые помогут им сформировать свою гражданскую позицию.