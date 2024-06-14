Дарья Борисова пригласила на фотовыставку "Уроки безопасности: вчера, сегодня, завтра"

Фото: Агентство "Москва"/Юрий Гушан

Директор учебно-методического центра "Авангард" Дарья Борисова пригласила на открытие фотовыставки "Уроки безопасности: вчера, сегодня, завтра", передает Агентство "Москва".

"Фотовыставка рассказывает об истории развития начальной военной подготовки в нашей стране в течение последних 100 лет. Содержание экспозиции построено на основе копий архивных документов, художественных работ, предметов фалеристики, исторической фотохроники", – сказала Борисова.

В Советской России в годы Гражданской войны военная подготовка молодежи была введена декретом ВЦИК от 22 апреля 1918 года "Об обязательном обучении военному искусству". Идея выставки родилась в ходе изучения передового опыта военно-патриотического воспитания как возможность провести историческую параллель его развития в России.

Фотовыставка своим содержанием должна помочь разжечь патриотические чувства и гордость за свою страну среди молодежи, способствуя формированию гражданской позиции. Гости выставки увидели, как современные подростки усваивают основы военного дела, становясь патриотами своей страны. Организаторы надеются, что каждый посетитель выставки почувствует непрерывность истории, преемственность поколений и понимание необходимости защищать Отечество.

Фотовыставка "Уроки безопасности: вчера, сегодня, завтра" открылась сегодня на Московской аллее парка "Динамо". Помимо самой выставки, гости также приняли участие в различных активностях: обучению робототехнике, огневой подготовке, оказанию первой медицинской помощи. Кульминацией фестиваля стал запуск более 100 воздушных змеев в цветах российского флага. Мероприятие посетил певец и композитор Дмитрий Маликов.

Ранее стало известно, что выездные сборы планируется проводить для учеников 8-х и 10-х классов в рамках нового школьного предмета "основы безопасности и защиты Родины". Его будут преподавать в школах РФ с 1 сентября текущего года.

