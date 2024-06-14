Герой России Корольков пообещал провести уроки мужества в школах Рязанского района Москвы

Фото: телеграм-канал "Аркадий Корольков"

Ветеран боевых действий, Герой России Аркадий Корольков на празднике в честь Дня России пообещал провести в новом учебном году уроки мужества в школах Рязанского района Москвы, сообщает Агентство "Москва".

"В Рязанском районе много школ, в которых есть кадетские классы. В новом учебном году я собираюсь побывать в этих учебных заведениях и принять участие в уроках мужества для ребят. Мне есть что рассказать – и о своем опыте, и о той борьбе, которую сейчас ведет Россия", – рассказал Герой России.

Он подчеркнул, что патриотическому воспитанию молодежи нужно уделять особое внимание не только в семьях, но и в школе. Аркадий Корольков также выразил надежду, что его 15-летний внук пойдет по его стопам – посвятит жизнь военной карьере. При этом Герой России добавил, что любой труд на благо родного города и страны – это настоящее проявление патриотизма.

"Патриотизм – это любовь к Родине, к родителям, своей семье и друзьям. Наши дети должны понимать, что значит ценить и уважать своих родителей и учителей. Это основа всего", – заключил Корольков.

Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил ввести в российских школах урок "Час мужества" в рамках "Разговоров о важном". Он считает, что подобные уроки можно проводить раз в месяц. В ходе занятий учащиеся познакомились бы с биографиями героев РФ, а также узнали об их подвигах и заслугах.