Депутат Бессараб отметила необходимость проведения уроков мужества в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В российских школах необходимо проводить уроки мужества, чтобы ученики имели возможность встретиться с бойцами спецоперации. Об этом в беседе с RT сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Необходимо, чтобы ребята, которые придут, выполнив задачи СВО, встречались с детьми в школе и рассказывали, как они защищали весь мир от распространения нацизма", – сказала она.

Помимо этого, депутат оценила идею пополнить рынок детских товаров игрушками, посвященными СВО. По ее словам, в ближайшее время такие товары будут выпускаться повсеместно, а дети ими заинтересуются.

С предложением выдать производителям детских товаров государственные рекомендации, чтобы их продукция отражала историю СВО, ранее выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он считает, что в качестве товаров в тематике спецоперации для детей могли бы выпускать наборы солдатиков, конструкторы и другие игрушки. Это, по словам Ветрова, позволит научить детей отличать добро от зла.

