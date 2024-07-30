Первые арбузы и дыни появились на московских ярмарках выходного дня

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Первые бахчевые культуры, арбузы и дыни раннеспелых сортов, появились на московских ярмарках выходного дня. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на департамент торговли и услуг города.

Арбузы и дыни приехали в столицу из Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского края и Республики Дагестан. Сейчас на ярмарках Москвы продают сладкие арбузы сорта "каристан" с тонкой коркой и плотной ярко-красной мякотью.

В департаменте напомнили, что из дынь раньше всех созревает ростовский сорт "лада", который отличается хрустящей мякотью и округлыми плодами со сплошной сеткой. За ним поспевает сорт "идиллия", который ценится за сочность, аромат и нежную мякоть.

При выборе дыни нужно внимательно осмотреть плод, чтобы на нем не было повреждений, вмятин и трещин. Арбуз, в свою очередь, должен быть без пересохшего хвостика, а также должен обладать твердой коркой, при постукивании которой возникает звонкий звук.

Самые сочные и спелые арбузы можно будет найти в период с 1 августа по 5 сентября, рассказывал ранее депутат ГД и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Обычные зрелые арбузы поступают на рынок с 10 июля, подчеркнул он. Но уже после 20 августа в северных регионах можно столкнуться с уменьшением качества свежих арбузов.

