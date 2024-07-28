Собянин: 55 новых мастерских и лабораторий открыто с начала года в колледжах Москвы

В колледжах Москвы с начала года открыли 55 новых мастерских и лабораторий, еще 147– обновили, рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, учебные заведения получили более 6 тысяч единиц оборудования.

В этой работе городу помогают крупные работодатели. Предприятия сами улучшают инфраструктуру профильных колледжей и актуализируют образовательные программы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.