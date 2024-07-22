Собянин рассказал, как Москва помогает производителям выходить на новые рынки

Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран – это один из ключевых векторов внешнеэкономической деятельности города. В своем телеграм-канале Сергей Собянин рассказал, как именно оказывают поддержку столичным компаниям.

По словам мэра, в первом полугодии центр развития экспорта "Моспром" организовал для них 10 мероприятий, в том числе международные и бизнес-миссии, а также помог принять участие в профильной выставке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.