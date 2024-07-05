Жилые комплексы появятся на Северо-Западе Москвы по программе КРТ

На Северо-Западе Москвы реализуется проект программы комплексного развития территорий. После завершения работ там появятся жилые комплексы со всей необходимой социальной инфраструктурой.

Так, рядом с домами строится образовательный кластер, в котором будут объединены школы и детские сады. Кроме того, на территории ЖК откроются спортивные клубы и офисные помещения. Также там будут разбиты парки и скверы.

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