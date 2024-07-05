05 июля, 21:45Город
Жилые комплексы появятся на Северо-Западе Москвы по программе КРТ
На Северо-Западе Москвы реализуется проект программы комплексного развития территорий. После завершения работ там появятся жилые комплексы со всей необходимой социальной инфраструктурой.
Так, рядом с домами строится образовательный кластер, в котором будут объединены школы и детские сады. Кроме того, на территории ЖК откроются спортивные клубы и офисные помещения. Также там будут разбиты парки и скверы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.