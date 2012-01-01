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05 июля, 13:18

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Синоптик Позднякова: период температурных рекордов в Москве завершен

Смерчи, град и жара: когда погоду в Москве перестанет "штормить"

В последний рабочий день Москву снова ждут погодные сюрпризы: 5 июля синоптики обещают смерчи, град и сильный ливень. При этом в выходные рекордная столичная жара пойдет на спад. Чего еще ждать жителям города в ближайшие дни – в нашем материале.

Смерчи возвращаются?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погоду в столице продолжает "штормить": после температурных рекордов в город 5 июля придет мощный ураган, который в СМИ уже окрестили "Орхан". Жителей города ждет сильный ветер, град и ливень, а в Московской области могут снова образоваться смерчи, предупредили в региональном управлении МЧС РФ.

Град, местами крупный. Шквал. Опасность формирования смерчей. При грозе порывы ветра местами составят 22–27 метров в секунду.
из сообщения регионального управления МЧС РФ

Для посещения закрыли зоопарк, фестивальные площадки "Московских сезонов", включая бассейны, городские парки и "Аптекарский огород".

В целом ожидается, что днем в столице может выпасть больше половины месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Непогода сохранится в течение суток, и все это время городские службы будут работать в усиленном режиме, добавил он.

Такие условия могут также затруднить движение транспорта: водителям рекомендовали избегать резких маневров на дорогах и не парковать машины рядом с деревьями, рекламными или непрочными конструкциями. Если же непогода застала в дороге, лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери.

Пешеходов же призвали не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов.

При этом в Гидрометцентре России отметили, что, несмотря на ветер и ливни, температура воздуха в столице 5 июля прогреется до 30–32 градусов, но уже ночью столбики термометров опустятся до 16.

Новая волна тепла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После непогоды температура в Москве пойдет на спад, рассказал ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. По его словам, в субботу, 6 июля, столица попадет в более прохладную воздушную массу.

"Столбики термометров опустятся до 24–26 градусов тепла в дневные часы, а ночью температура воздуха составит 14–16 градусов. В Московской области может опуститься до 11 градусов. Осадков при этом не ожидается", – заявил он.

Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что температура все равно будет выше нормы на один градус. Он также подчеркнул, что 7 июля в столице ожидается до 25–30 градусов, а 8-го в город снова вернется жара.

При этом, несмотря на жаркую погоду на грядущей неделе, период температурных рекордов в городе пока завершен, рассказала Москве 24 ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Рекорды начинаются от 34 градусов, а на следующей неделе у нас будет 14–19 минимум и 27–32 максимум. Погоду будет определять западный антициклон, поэтому, думаю, осадков днем вообще не будет до четверга включительно.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного портала "Метеоновости"

Специалист добавила, что облака будут видны на небе преимущественно до обеда и после 17:00, плюс может наблюдаться небольшой ветер.

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