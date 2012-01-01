Синоптик Позднякова: период температурных рекордов в Москве завершен

В последний рабочий день Москву снова ждут погодные сюрпризы: 5 июля синоптики обещают смерчи, град и сильный ливень. При этом в выходные рекордная столичная жара пойдет на спад. Чего еще ждать жителям города в ближайшие дни – в нашем материале.

Смерчи возвращаются?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погоду в столице продолжает "штормить": после температурных рекордов в город 5 июля придет мощный ураган, который в СМИ уже окрестили "Орхан". Жителей города ждет сильный ветер, град и ливень, а в Московской области могут снова образоваться смерчи, предупредили в региональном управлении МЧС РФ.





из сообщения регионального управления МЧС РФ Град, местами крупный. Шквал. Опасность формирования смерчей. При грозе порывы ветра местами составят 22–27 метров в секунду.

Для посещения закрыли зоопарк, фестивальные площадки "Московских сезонов", включая бассейны, городские парки и "Аптекарский огород".

В целом ожидается, что днем в столице может выпасть больше половины месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Непогода сохранится в течение суток, и все это время городские службы будут работать в усиленном режиме, добавил он.

Такие условия могут также затруднить движение транспорта: водителям рекомендовали избегать резких маневров на дорогах и не парковать машины рядом с деревьями, рекламными или непрочными конструкциями. Если же непогода застала в дороге, лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери.

Пешеходов же призвали не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов.

При этом в Гидрометцентре России отметили, что, несмотря на ветер и ливни, температура воздуха в столице 5 июля прогреется до 30–32 градусов, но уже ночью столбики термометров опустятся до 16.

Новая волна тепла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После непогоды температура в Москве пойдет на спад, рассказал ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. По его словам, в субботу, 6 июля, столица попадет в более прохладную воздушную массу.

"Столбики термометров опустятся до 24–26 градусов тепла в дневные часы, а ночью температура воздуха составит 14–16 градусов. В Московской области может опуститься до 11 градусов. Осадков при этом не ожидается", – заявил он.

Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что температура все равно будет выше нормы на один градус. Он также подчеркнул, что 7 июля в столице ожидается до 25–30 градусов, а 8-го в город снова вернется жара.



При этом, несмотря на жаркую погоду на грядущей неделе, период температурных рекордов в городе пока завершен, рассказала Москве 24 ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.



Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Рекорды начинаются от 34 градусов, а на следующей неделе у нас будет 14–19 минимум и 27–32 максимум. Погоду будет определять западный антициклон, поэтому, думаю, осадков днем вообще не будет до четверга включительно.

Специалист добавила, что облака будут видны на небе преимущественно до обеда и после 17:00, плюс может наблюдаться небольшой ветер.