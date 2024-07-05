Гроза с градом и порывистый ветер прогнозируются в Москве 5 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с дождем и местами сильным ливнем прогнозируется в Москве в пятницу, 5 июля. Также в городе ожидается гроза с градом, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 30 до 32 градусов, в Подмосковье – от 28 до 33 градусов.

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 22–27 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 16 градусов, по области – до 14 градусов.

Пик непогоды ожидается в столице в 17:00–19:00. В связи с этим горожан предупредили, что в Москве могут произойти обрыв линий электропередачи, разрушения конструкций, падения деревьев и подтопления территорий.

Всего 5 июля в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

