Собянин рассказал о работе Дома музыки в столице

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московский международный дом музыки (ММДМ) является одной из наиболее посещаемых концертных площадок столицы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В четырех залах ММДМ ежегодно проводится до 900 событий, в рамках которых представлены все жанры – от классики до цирковых программ, отметил мэр.



Также глава города напомнил, что в Светлановском зале стоит один из крупнейших в Европе концертных органов. В декабре 2024 года будет отмечаться 20-летие со дня его инаугурации. Высота инструмента равна пяти этажам, а вес составляет около 30 тонн. Инструмент способен создавать звуки самого широкого диапазона.



Вместе с тем Дом музыки представляет собой арт-пространство и является резиденцией Национального филармонического оркестра России, Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" и Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Между тем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье" пройдет программа "Культурный город", на которой выступят музыканты из России, Китая, Ирана, Казахстана и других государств. Они исполнят произведения в разных жанрах – от классики и фольклора до джаза.