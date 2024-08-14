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14 августа, 07:30

Спорт

Соревнования по экстремальным видам спорта пройдут в "Лужниках"

Соревнования по экстремальным видам спорта пройдут в "Лужниках"

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В "Лужниках" в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" в выходные, 17–18 августа, пройдут состязания по экстремальным видам спорта. Так, в субботу можно будет увидеть, как профессиональные райдеры исполняют трюки на самокатах, и принять участие в мастер-классе по фиджитал-спорту.

А в воскресенье посетители смогут покататься в экстрим-парке. Там будет работать пункт проката. Вход свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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