Соревнования по экстремальным видам спорта пройдут в "Лужниках"

В "Лужниках" в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" в выходные, 17–18 августа, пройдут состязания по экстремальным видам спорта. Так, в субботу можно будет увидеть, как профессиональные райдеры исполняют трюки на самокатах, и принять участие в мастер-классе по фиджитал-спорту.

А в воскресенье посетители смогут покататься в экстрим-парке. Там будет работать пункт проката. Вход свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

