Пушков: церемония закрытия ОИ в Париже сохранила скандальную стилистику

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Церемония закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже сохранила скандальную стилистику. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, сообщает телеканал "360".

"Авторы церемонии закрытия ОИ-2024 в Париже обещали сошествие "Сына зари". Оно и спустилось на стадион "Стад де Франс" – то ли насекомое, то ли дьявол, скорее последнее, но точно не человек", – написал Пушков.

По его словам, организаторам Олимпиады не дает покоя образ Люцифера.

При этом певец Лев Лещенко назвал Олимпийские игры в Париже низкопробным абсурдом.

"Как бы это сказать поточнее, во Франции сейчас происходит некрасивая история. Но я надеюсь, что люди увидят творящийся абсурд и поймут, насколько это все низкопробно и не массово", – цитирует его радиостанция "Комсомольская правда".

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев также пожаловался на двойные стандарты в отношении российских атлетов на Олимпиаде, передает "Газета.ру".

Он выразил сожаление, что в борьбу забралась "грязная политика".

"Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта и получив шанс бороться на Олимпийских играх, вынуждены остаться дома и смотреть Олимпиаду по телевизору", – сказал Махачев.

В Париже завершилась церемония закрытия летних Олимпийских игр. Огонь Игр задули спортсмены, представляющие пять континентов, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Олимпийский флаг передали мэру Лос-Анджелеса Карен Басс – следующие летние Олимпийские игры пройдут там в 2028 году.

Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже с 26 июля и до 11 августа. Всего Россию на соревнованиях представляли 15 спортсменов.

