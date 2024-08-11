Новости мира: МОК разрешил российским спортсменам принять участие в закрытии ОИ-2024

МОК разрешил российским спортсменам, которые ранее получили нейтральный статус, принять участие в закрытии Олимпиады. Церемония состоится в Париже 11 августа. По сообщению профильных федераций, наших атлетов не будет на закрытии, так как все 15 россиян уже покинули Францию.

Боксерша из Тайваня Линь Юйтин, провалившая ранее гендерный тест, завоевала золото, победив соперницу из Польши. Поединок закончился со счетом 5:0.

Акции в поддержку Палестины в Лондоне не прекращаются. Уточняется, что демонстрации перерастают в стычки с полицией. Задержаны несколько десятков человек. Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

