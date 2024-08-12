Новости мира: закрытие Олимпиады прошло в Париже

Олимпийские игры в Париже завершились. Зрители, наблюдающие за церемонией закрытия освистали президента Франции Эммануэля Макрона. В это же время жандармы снимали с Эйфелевой башни британского туриста, который полуголым забрался по конструкциям на второй уровень. А рэпер Снуп Догг вышел в эфир из Лос-Анджелеса, где пройдут Олимпийские игры в 2028 году.

Внезапное наводнение в Индии унесло жизни трех человек. Местные СМИ сообщают, что поток воды хлынул со склона вблизи местной фабрики. В этот момент на дороге находились четыре человека, их буквально смыло в обрыв.

Пожары, бушующие в Калифорнии уже второй месяц, по оценкам специалистов. Будут продолжать разгораться, территория, охваченная пожарами, сейчас составляет 170 тысяч гектаров.

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