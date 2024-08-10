CAS отобрал бронзовую медаль Олимпиады у американской гимнастки Чайлз

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Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил американскую гимнастку Джордан Чайлз бронзовой медали ОИ-2024, частично удовлетворив апелляцию Национального олимпийского комитета Румынии и Румынской федерации о распределении медалей в спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Об этом сообщается на сайте суда.

По итогам соревнований третье место заняла румынка Ана Бэрбосу, обойдя Чайлз. США подали протест на оценку, который был одобрен. После этого Чайлз заняла третье место, а Бэрбоса опустилась на четвертую строчку.

После этого президент НОК Румынии Михай Ковалиу направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором выразил недовольство работой судей в вольных упражнениях.

В ответ на это в CAS заявили, что протест США был подан после истечения минутного срока, установленного правилами, а значит он является недействительным. США опоздали с протестом на четыре секунды.

Ранее был задержан и отправлен под стражу Мохамед Эльсайед, представляющий сборную Египта в дисциплине по греко-римской борьбе. Спортсмен в состоянии алкогольного опьянения якобы положил руки на ягодицы незнакомой женщины, когда выходил из кафе.

Потерпевшая уже написала на мужчину заявление в полицию, а прокуратура Парижа начала проверку.

